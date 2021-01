Herman Brood krijgt eigen herdenkingsmunt

Zanger Herman Brood krijgt in november zijn eigen herdenkingsmunt. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt dan, rond de dag dat Brood 75 jaar geworden zou zijn, drie speciale munten uit als “ode aan een Nederlandse legende”. De uitgifte vindt plaats in samenwerking met zijn dochter, Lola Brood.

Behalve de 75e geboortedag van Brood markeert 2021 ook de twintigste sterfdag van de kunstenaar. Brood brak in de jaren zeventig door als toetsenist van de bluesband Cuby + the Blizzards. Na het uiteenvallen van deze groep begon hij zijn eigen band, Herman Brood & His Wild Romance. Zijn grootste hit was het nummer Saturday Night uit 1978.

Brood werd naast zijn muziek ook bekend door zijn schilderijen. De zanger maake op 11 juli 2001 een einde aan zijn leven.

De munt is niet de enige manier waarop aandacht wordt besteed aan de 75e verjaardag en de twintigste sterfdag van Brood. Filmmuseum Eye werkt aan een documentaire, Knockin’ on Herman’s Door, die unieke opnamen bevat van Brood uit de periode dat hij de cultfilm Cha-Cha uit 1979 maakte.

Behalve herdenkingsmunten rond de verjaardag van Brood brengt de Koninklijke Nederlandse Munt komend jaar ook speciale uitgiften op de markt voor het Jeugdjournaal dat 40 jaar bestaat, Pride Amsterdam dat als het dit jaar wel doorgaat haar 25e editie viert en het Eurovisie Songfestival dat in mei gepland staat in Rotterdam. Deze uitgiften waren eerder al aangekondigd. Ook Richard Krajicek, die 25 jaar geleden Wimbledon won, en judoka Anton Geesink krijgen een eigen munt, meldt de KNM in de Muntpers Jaarcatalogus die zaterdag is verschenen.