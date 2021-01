‘Nederlanders gebruiken meer sociale media en loggen vaker in’

Nederlanders gebruiken steeds meer verschillende sociale mediaplatformen tegelijk en loggen dagelijks vaker in. Dat meldt Newcom op basis van het Nationale Social Media onderzoek 2021, waarvoor het ruim 7000 Nederlanders van 15 jaar en ouder ondervroeg. TikTok kreeg er het afgelopen jaar de meeste nieuwe gebruikers bij. Onder jongeren vervijfvoudigde het gebruik van de app, waarmee je korte filmpjes kan maken op muziek.

TikTok heeft nu ongeveer een miljoen gebruikers meer dan vorig jaar. Vorig jaar waren het er nog 700.000, nu zijn dat er 1,7 miljoen. Van de grotere platforms groeiden Instagram en LinkedIn het hardst. Het aantal gebruikers van Instagram steeg van 5,6 miljoen naar 5,9 miljoen. LinkedIn ging in het aantal gebruikers omhoog van 4,7 miljoen naar 5 miljoen. Ook zijn er iets meer mensen WhatsApp gaan gebruiken. Dit jaar hebben 12,4 miljoen Nederlanders WhatsApp, vorig jaar waren dat er 12,1 miljoen.

Het aantal gebruikers van YouTube en Facebook bleef stabiel. Zo’n 9,1 miljoen mensen zitten op YouTube en 10,4 miljoen mensen hebben een Facebookaccount. Snapchat was minder populair. De app, waarmee je kort een foto kunt delen, zag het aantal gebruikers dalen van 2,7 miljoen naar 2,6 miljoen. In totaal zijn 13,7 miljoen van de bijna 14,7 miljoen Nederlanders ouder dan 15 jaar actief op sociale media.

Naast dat sociale media meer gebruikers aan zich wisten te binden, loggen Nederlanders dagelijks ook vaker in op de platforms. Zo checken 7,3 miljoen Nederlanders tenminste een keer per dag Facebook, bijna 200.000 meer dan vorig jaar januari. Ook loggen 3,7 miljoen mensen dagelijks in op Instagram, 7 procent meer vergeleken met vorig jaar. In de aantallen van het dagelijks gebruik ziet TikTok de grootste stijging. Dagelijks kijken 836.000 Nederlanders op de app, een jaar eerder waren dat er nog 281.000.