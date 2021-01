Opnieuw kijkcijferrecord voor finale van De slimste mens

De finale van het huidige seizoen van De slimste mens trok vrijdagavond 3,2 miljoen kijkers, een nieuw kijkcijferrecord. In de finaleweek scoorde het tv-programma elke dag een nieuw record.

Zo stond de teller woensdag op bijna 2,4 miljoen kijkers, voor de halve finale van donderdag stemden 2,7 miljoen kijkers af op de kennisquiz op NPO 2.

Snollebollekes-zanger Rob Kemps ging er met de winst vandoor. Hij liet televisiemaker Emma Wortelboer en caberatier Andries Tunru achter zich in de finale. Vorig jaar won NOS-nieuwslezer Astrid Kersseboom.

Na De slimste mens was het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,5 miljoen het best bekeken programma. The Voice of Holland staat met 2 miljoen kijkers op de derde plek in de kijkcijferlijst.