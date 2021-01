Snelle coronatest van TNO landelijk in gebruik genomen

De snelle coronatest die onderzoeksinstituut TNO heeft ontwikkeld, wordt landelijk uitgerold. Met deze zogeheten LAMP-test, die binnen het uur een betrouwbare uitslag geeft, is uitgebreid proefgedraaid bij de teststraat in de RAI in Amsterdam.

De komende tijd wordt de LAMP-test ook ingezet in de rest van Nederland, te beginnen in Amsterdam en daarna bij andere XL-testlocaties, zo melden minister Hugo de Jonge, TNO en de GGD Amsterdam. Daarna kunnen ook commerciële testlocaties gebruik gaan maken van deze test.

Wie opgaat voor een snelle test, doet eerst een blaastest (SpiroNose). Die geeft alleen aan of iemand het virus níet heeft. Bij twijfel kan de geteste direct doorgaan voor een LAMP-test. De uitslag daarvan is net zo betrouwbaar als de PCR-test. Daarvan laat de uitslag soms dagen op zich wachten.

Voordeel van de gecombineerde methode SpiroNose-LAMP is dus niet alleen dat de testcapaciteit ermee wordt uitgebreid, maar vooral dat er veel tijd wordt gewonnen, aldus TNO.

SpiroNose wordt nu al ingezet in de Amsterdamse teststraat Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord. Ook alle andere Amsterdamse GGD-teststraten zijn klaar om de SpiroNose te gebruiken, meldt de gemeente Amsterdam. Zorgminister Hugo de Jonge en de Amsterdamse wethouder zorg Simone Kukenheim lieten zich vrijdagmiddag in de teststraat Amsterdam Noord informeren.

“Sneltesten zijn een belangrijke volgende stap in de bestrijding van het coronavirus. Door sneller en laagdrempeliger te testen kunnen we het virus beter onder controle houden in onze regio, waar het aantal besmettingen nog steeds hoog is”, zei Kukenheim. “Daarnaast is het een belangrijk instrument om onze bewoners te beschermen en om uit de pandemie te komen, zodat de samenleving weer langzaam kan opstarten.”