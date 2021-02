Winkels mogen vanaf 10 februari open voor afhalen bestellingen

Niet-essentiële winkels mogen vanaf 10 februari weer open voor het afhalen van bestellingen, zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Deze bestel- en afhaalregeling houdt in dat mensen spullen telefonisch of online kunnen bestellen en later ophalen in de winkel.

Het kabinet stelt wel een aantal strikte voorwaarden aan de regeling. Klanten mogen de producten alleen afhalen bij een afhaalpunt buiten de winkel. Zaken die toch klanten binnenlaten worden gesloten. Mensen moeten in hun eentje komen en binnen een vooraf afgesproken tijdslot de spullen ophalen. Tussen het moment van bestellen en het moment van afhalen moet bovendien minimaal vier uur zitten, om “funshoppen” te voorkomen, aldus Rutte.

Alle niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels en boekwinkels, zijn sinds medio december gesloten. Op dit moment kunnen klanten wel spullen bestellen, maar die moeten dan worden thuisbezorgd. Afhalen is niet toegestaan.

Een uitzondering geldt al voor bouwmarkten en andere doe-het-zelfwinkels. Daar mogen vooraf bestelde artikelen wel worden afgehaald. Dat geldt ook voor bibliotheken en voor winkels die diervoeding verkopen voor hobbymatig gehouden boerderijdieren, zoals kippen, varkens of geiten.

Vanaf komende week mogen dus ook alle andere niet-essentiële winkels open voor het ophalen van producten. Volgens het OMT is de versoepeling mogelijk als het maar niet te druk wordt in een winkelstraat, aldus de premier.