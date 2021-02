Middelbare scholen dicht tot tenminste 1 maart

Middelbare scholen gaan niet voor maandag 1 maart open. Dat zei premier Mark Rutte dinsdag tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen.

Wanneer het voortgezet onderwijs weer opengaat, dan moet iedereen daar 1,5 meter afstand houden. Een aantal scholen onderzoekt nu hoe sneltesten en afstand houden werkt in de praktijk. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo mogen eindexamenleerlingen nog wel naar school.

De basisscholen gaan volgende week wel open. Er gelden wel strenge maatregelen. Zo moet de hele klas vijf dagen in quarantaine als een leerling besmet blijkt. Woensdag komt demissionair minister Arie Slob van Onderwijs met aanvullende maatregelen, waarover hij nog in gesprek is met het onderwijsveld.

Het is niet aannemelijk dat de basisscholen op een later moment alsnog weer dichtgaan, zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Hij zegt dat je niet moet “knipperlichten” met de maatregelen. Maar helemaal uitsluiten dat de basisscholen mogelijk later weer dicht moeten, doet hij niet.

Volgens Rutte is het risico niet groot dat leraren en ander personeel besmet raken, althans niet zozeer door kinderen. Maar onder leraren zijn daar grote zorgen over. Een petitie om de scholen pas te openen als alle leraren zijn gevaccineerd is inmiddels 25.000 keer getekend. Toch is “alles erop gericht om maandag 8 februari alle basisscholen en kinderopvanglocaties te openen voor alle kinderen”, zei Slob eerder dinsdag.