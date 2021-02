Evenementensector waarschuwt voor omvallen kleine festivals

De cultuur- en evenementensector herhaalt een eerdere oproep voor een duidelijke visie voor afschaling van de coronamaatregelen en meer steun met het beloofde garantiefonds, omdat veel evenementen nu al op omvallen staan. Zeker de kleine festivals hebben het zwaar. Voor de branche komt het niet als een verrassing dat de harde lockdown dinsdagavond wordt verlengd tot in ieder geval 2 maart.

“Er zal weinig veranderen en daar hadden we ook rekening mee gehouden”, laat Jan Zoet, voorzitter van de taskforce van de cultuursector, weten aan het ANP. Hij rekent nog steeds op de hulp “die voor iedereen nodig is om voort te blijven bestaan”. “Dat heeft de regering toegezegd en we gaan er ook van uit dat het komt. Naar mate de lockdown langer duurt wordt de schade groter”, stipt hij aan. “Dat zal toch linksom of rechtsom moeten worden opgevangen.”

Volgens Zoet is het contact met de overheid goed. De taskforce bespreekt onder meer de vorige week beloofde 300 miljoen voor een garantiefonds waar culturele organisaties, zoals festivalorganisatoren, op kunnen terugvallen. Er is nu vooral aandacht voor grote festivals maar Zoet wil ook dat kleine spelers niet vergeten worden. “Zij zitten met hetzelfde probleem. Daar zou ook aandacht voor moeten zijn willen we de kleine festivals niet kwijtraken.”

Veel festivals staan nu al op omvallen, zeker de evenementen aan de voorkant van de zomer. En met die 300 miljoen kan niet iedereen gered worden, waarschuwt Zoet. “Er is meer nodig en daar vragen wij ook aandacht voor.” Nog deze maand moet er uitsluitsel komen, gaat hij verder. “Anders is het te laat voor veel partijen. Over drie maanden is het al bijna zomer.”

Zoet heeft ondanks dat de tijd dringt wel vertrouwen dat het voor veel partijen goed komt.