Wilders: niets bewezen van NRC-verhaal over Graus

Volgens PVV-leider Geert Wilders is “niets bewezen” van de aantijgingen aan het adres van PVV’er Dion Graus. Dat zei hij maandagochtend op radiozender 100% NL. Graus heeft volgens de NRC zijn ex-vrouw jarenlang aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers en voor 125.000 euro gefraudeerd met zijn verblijfskostenvergoeding van de Tweede Kamer.

De krant baseert zich op “tientallen uren beeld- en geluidsopnames en honderden WhatsAppjes, sms-berichten, foto’s en andere documenten”. Het materiaal ligt bij de Rijksrecherche, die nieuwe opnames en documenten, aangeleverd door Graus’ ex-vrouw, onderzoekt.

Wilders noemt het verhaal “oude meuk”. Eerdere publicaties over Graus leidden in 2019 al tot onderzoek. “Het Openbaar Ministerie zei toen dat er niets mee gebeurt, er was niets van bewezen”, zegt Wilders. Hij noemt de NRC “een krant die ons haat”.

Of Graus kan aanblijven, zegt Wilders niet. Hij staat op plek 13 van de PVV-kandidatenlijst en komt daarmee waarschijnlijk weer in de Kamer na de verkiezingen. De PVV staat op ongeveer 20 zetels in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van verschillende peilingen.