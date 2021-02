In hoeverre heeft de beleggersmarkt een relatie tot de casinomarkt?

Casino’s blijken in de afgelopen jaren steeds interessantere beleggingsobjecten te zijn geworden. Een simpele verklaring daarvoor valt te vinden in het succes van online casino’s. Deze specifieke tak van de sector maakt een enorme expansie door en het eind daarvan lijkt voorlopig nog niet in zicht. De casinobranche profiteert van nieuwe technologische ontwikkelingen en weet de potentiële doelgroep steeds verder uit te breiden, onder meer dankzij het succes van het live wedden op sportevenementen. Grote investeerders volgen deze ontwikkelingen met buitengewone interesse en zijn bereid om fors te investeren.

Gokken is voor iedereen

Een gokje wagen, op welke manier dan ook, is populair bij een zeer brede doelgroep. Jongeren zetten graag wat geld in op de uitslag van een sportwedstrijd, terwijl opa en oma het leuk vinden om Bingo te spelen of deel te nemen aan een loterij. Het is misschien wel de veelzijdigheid van de gokbranche die het geheim vormt achter het succes van deze sector. Bovendien valt in Nederland nog een behoorlijke slag te slaan. Het live wedden op sportwedstrijden gebeurt hier eigenlijk nog niet eens zo vaak, wanneer je de cijfers vergelijkt met die in andere Europese landen. De verwachting is dat er in de komende jaren een behoorlijke stijging te zien zal zijn in het aantal deelnemers aan dergelijke weddenschappen. Dat stuwt natuurlijk de omzetten van de bookmakers verder omhoog en dat is voor beleggers heel interessant.

Online gamen

Een ander segment waarop de gokbranche in hoge mate leunt, is de markt voor het online gamen. De spellen die je tot enkele jaren geleden alleen in een fysiek casino kon spelen, worden nu steeds vaker online aangeboden. Door in te loggen op een online casino kun je tegenwoordig dezelfde magische beleving creëren die je ook tijdens een fysiek bezoek aan een casino ervaart. Bedrijven die beschikken over goede programmeurs, hebben goud in handen. Door exclusieve samenwerkingen aan te gaan met casinobedrijven, zijn ze in staat om zich te onderscheiden en dat levert volop kansen op.

Winstwaarschuwing

Toch is het niet alles goud wat er blinkt. Kijken we naar de beurscijfers in de casinobranche, dan valt op dat de aandelen in deze sector nogal volatiel zijn. De waarde van deze aandelen kan fors stijgen, maar ook genadeloos onderuit gaan. In 2009 kelderde bijvoorbeeld de Dow Jones Gambling Index met maar liefst negentig procent in anderhalf jaar tijd.