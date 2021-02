Weeralarm KNMI geldt nog maar in paar provincies

Vooral in het noorden en oosten van het land is het maandagochtend nog verraderlijk glad door ijzel en sneeuwresten, meldt het KNMI. In een groot deel van het land is nog een weeralarm (code rood) van kracht. In Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant heeft het weerinstituut afgeschaald naar code geel.

KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen weggebruikers in de rest van het land nog wel om maandagochtend niet de weg op te gaan tenzij dat strikt noodzakelijk is. Vooral lokale wegen, woonwijken, fietspaden en stoepen zijn nog spekglad door ijzel en sneeuwresten. Op veel plaatsen in het land blijven basisscholen en de kinderopvang dan ook nog een dagje dicht.

Veel mensen lijken zich aan de oproep te houden. Het aantal verkeersongevallen lijkt, ondanks de gladde wegen, mee te vallen. Er is vooral blikschade en er zijn geen berichten over ernstig gewonden.

“De verraderlijke gladheid zal in de loop van de ochtend van het zuidwesten uit verdwijnen, in het uiterste noordoosten gebeurt dat aan het begin van de middag”, meldt het KNMI.