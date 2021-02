Hof velt oordeel over bedreiger Wilders

In de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam doet het Haagse gerechtshof vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen de 28-jarige Pakistaan Junaid I. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem onder meer van het voorbereiden van een terroristische aanslag op PVV-leider Geert Wilders. I. zou boos zijn geweest over de wedstrijd voor cartoons over de profeet Mohammed die Wilders in 2018 had uitgeschreven.

De rechtbank veroordeelde I. in 2019 tot tien jaar cel, na een eis van zes jaar. In hoger beroep hoogde het OM de eis op tot tien jaar. Wilders woonde een deel van de zitting van het hof bij.

I. werd in augustus 2018 aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag eerder had hij op Facebook een filmpje geplaatst waarin hij een aanslag aankondigt op Wilders of de Tweede Kamer. I. was vanuit Frankrijk naar Nederland gereisd om de cartoonwedstrijd te stoppen. Zijn doodsbedreigingen moeten volgens hem niet letterlijk worden opgevat. Hij was naar eigen zeggen verward en emotioneel en zocht slechts steun voor een demonstratie. Volgens zijn advocaat ontbreekt het bewijs en is I. geen terrorist.

Justitie meent dat I. serieuze plannen had om Wilders te doden. Hij had “onmiskenbaar één doel”, aldus het OM, “hij wilde een door het volk gekozen politicus onthoofden in het Tweede Kamergebouw.”