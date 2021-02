Lenteachtig begin voorjaarsvakantie voor regio’s Midden en Noord

Waar de voorjaarsvakantie voor veel Nederlanders doorgaans in het teken staat van de wintersport, moeten ze dit jaar hun vertier vanwege het coronavirus in eigen land zoeken. Ook biedt vrijwel alleen de buitenlucht mogelijkheden om iets te ondernemen. De vakantie begint in ieder geval wat betreft temperatuur goed.

Volgens Weer.nl staat de lente op het punt om echt te beginnen. De zon laat zich vanaf vrijdag flink zien en in het weekend wordt het 15 tot 18 graden. In het zuiden en oosten zou het zondag zelfs ruim 19 graden kunnen worden.

Vanaf vrijdag start in de regio’s Midden en Noord de voorjaarsvakantie. Voor de regio Zuid, die deze week carnavalsvakantie had, zit het er alweer bijna op.

De ANWB waarschuwt dat de Belgische politie extra streng controleert aan de grenzen met Nederland. “Dit om te voorkomen dat Nederlanders vakantie gaan vieren in BelgiĆ« en andersom. Bij niet-essentiĆ«le reizen worden er boetes uitgedeeld. Tot 1 april zijn die namelijk verboden.”

De voorjaarsvakantie volgt kort op de heropening van de basisscholen. Die gingen, net als de kinderopvang en het speciaal onderwijs, maandag 8 februari onder strenge voorwaarden weer open, nadat ze half december de deuren hadden gesloten voor fysiek onderwijs.