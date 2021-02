GroenLinks hoopt nog steeds op linkse alliantie, met de SP erbij

GroenLinks hoopt nog steeds op een brede progressieve samenwerking, waar naast de PvdA ook D66 en de SP deel van uitmaken. Dat zegt lijsttrekker Jesse Klaver vrijdag in een interview met De Volkskrant.

GroenLinks pleit samen met de PvdA al langer ervoor om als linkse partijen nauw met elkaar op te trekken, zeker met de verkiezingen in aantocht. Ook daarna, tijdens onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie zouden de progressieve partijen één front moeten vormen. De partijleider van de SP Lilian Marijnissen zei in een recent interview met De Volkskrant echter dat ze zich niet wil vastleggen op zo’n links blok. De SP kan ook goed regeren met het CDA of de ChristenUnie, aldus Marijnissen.

“Ik zag dat ook niet aankomen”, zegt Klaver nu. “Maar de karavaan moet door. Met de PvdA trekken we samen op, die afspraak staat. Ik hoop dat ook D66 deel wil uitmaken van een progressieve alliantie.” En ook de SP geeft hij naar eigen zeggen nog niet op.

Het liefst wil Klaver een stembusakkoord, waarin de linkse partijen afspreken wat zij samen willen bereiken in een nieuw kabinet. Dat moet volgens hem gaan over een klimaatplan, de verhoging van het minimumloon en investeringen in het onderwijs. In 2017 zat GroenLinks ook aan de onderhandelingstafel voor de samenstelling van een nieuwe coalitie, maar toen haakte de partij af. D66 stapte wel in, evenals de ChristenUnie.

Nu zegt Klaver: “De vorige keer zei ik ‘we gaan Nederland veranderen’. Die ‘we’ is nu niet alleen GroenLinks, maar de alliantie van progressieve krachten. Dat is mijn inzicht van de afgelopen jaren.”

De afgelopen jaren wisten GroenLinks, PvdA en SP elkaar vaker te vinden. Zo presenteerden ze rond Prinsjesdag enkele keren een tegenbegroting en maakten ze vorig voorjaar samen een vuist tegen de belastingverlaging van grote bedrijven, die het kabinet wilde doorvoeren.