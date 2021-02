Oud-burgemeester Jan Mans overleden

In zijn woonplaats Meerssen (Limburg) is vrijdag Jan Mans overleden. Mans werd onder meer bekend als burgemeester van Enschede tijdens de grote vuurwerkramp in de stad. De gemeente Meerssen maakte zijn overlijden vrijdag bekend.

Bij de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 kwamen 23 mensen om het leven raakten vele tientallen inwoners hun huis kwijt. Daardoor veranderde het denken van Mans over veiligheid en crisisbeheersing. Zo was hij in 2007 de oprichter van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing.

PvdA-er Mans was burgemeester in Meerssen, Kerkrade en Enschede, en later waarnemer in Venlo, Zaanstad, Maastricht, Moerdijk en Gouda. Verder was hij een tijd voorzitter van de Limburgse Kamers van Koophandel.

In Maastricht was hij in 2010 waarnemer na het gedwongen vertrek van Gerd Leers als burgemeester. Een jaar later was hij waarnemer in Moerdijk na de brand op het terrein van Chemie-Pack. De zittende burgemeester Wim Denie ging er met vervroegd pensioen. In 2013 bluste hij als informateur de brand in politiek Meerssen, nadat daar het voltallige college van burgemeester en wethouders was gevallen.

Eurocommissaris Frans Timmermans herdenkt Mans vrijdag op Twitter. “Jan Mans, groot hart en helder verstand. Een groot bestuurder tussen de mensen. Een groot mens tussen de bestuurders. Maar vooral een schat van een man. Rust zacht, mijn vriend”, aldus Timmermans.

Mans is 80 jaar geworden.