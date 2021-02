Sauna’s: wij kunnen veilig open met maatregelen en sneltesten

De saunabranche pleit er bij de politiek en het Outbreak Management Team (OMT) voor om weer open te mogen, in eerste instantie gedeeltelijk. Volgens de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) is saunabezoek veilig als voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Zo moet voor iedere bezoeker minimaal tien vierkante meter beschikbaar zijn.

Sneltesten op locatie kunnen de veiligheid verder verhogen, aldus de brancheorganisatie in een brief die ze naar het OMT, de betrokken ministeries en alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Volgens de branche hebben sauna’s als voordeel dat het coronavirus niet goed bestand is tegen hoge temperaturen. Daar staat tegenover dat saunabezoekers elkaar ook buiten de sauna zelf kunnen besmetten. De branche wil dat voorkomen door strenge hygiĆ«neregels te handhaven en ervoor te zorgen dat mensen altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.

De VNSWB wijst erop dat het eigen protocol dat in het voorjaar werd uitgewerkt “uitstekend functioneert”. “Er zijn geen besmettingen op onze locaties gemeld.” Sauna’s moesten tijdens de eerste lockdown de deuren sluiten. In juli mochten ze weer open, zij het voor een kleiner aantal bezoekers dan normaal. Toen het kabinet in december besloot tot een harde lockdown vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen, moesten saunabedrijven opnieuw dicht.

Veel mensen hebben baat bij saunabezoek, betoogt de branchevereniging. “Een bezoek aan de sauna is goed voor de fysieke en mentale weerstand.” Dat geldt des te meer voor mensen met aandoeningen als reuma of astma, aldus de VNSWB.

Het RIVM heeft toen de sauna’s nog open mochten een aantal specifieke voorwaarden opgesteld. Zo mag geen gebruik worden gemaakt van etherische oliĆ«n die een hoestprikkel kunnen opwekken en moet meer worden geventileerd. Wapperen met handdoeken is ook niet verstandig, want dan gaat lucht van de ene persoon naar de ander.