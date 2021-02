Viruswaarheid vraagt om ‘moed’ in hoger beroep avondklok

Viruswaarheid vraagt de rechter in het hoger beroep over het opheffen van de avondklok om “moed” en te kiezen voor de belangen van de bevolking. “Wij hopen dat u, net als de rechtbank, de juiste keuze maakt”, zei jurist Jeroen Pols namens de actiegroep in het gerechtshof in Den Haag.

De rechtbank gaf Viruswaarheid dinsdag gelijk in een door hen aangespannen kort geding tegen de Nederlandse staat over de rechtmatigheid van de avondklok. De Staat tekende meteen hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten. Dat deed het hof dinsdagavond kort voor 21.00 uur na een chaotisch verlopen zitting.

De avondklok bleef daardoor in elk geval tot de uitspraak in hoger beroep voorlopig gehandhaafd. Wanneer het hof uitspraak doet, is nog niet duidelijk. Mogelijk gebeurt dat al direct vrijdag.

Overigens wordt in de Eerste Kamer vrijdag een spoedwet behandeld die de avondklok toch mogelijk moet maken. De Tweede Kamer ging daar donderdag al mee akkoord.