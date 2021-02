Blok wil WK in Qatar juist gebruiken om ‘druk uit te oefenen’

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok wil het WK Voetbal in 2022 gebruiken om “verder druk uit te oefenen” op Qatar voor het verbeteren van de arbeidssituatie in de oliestaat. De Tweede Kamer wil dat er geen afgevaardigden van de regering naar het WK gaan, omdat arbeiders die de stadions bouwen worden uitgebuit.

Blok zegt vrijdag dat het kabinet gaat overleggen hoe om te gaan met de wens van de Kamer, maar hij benadrukte dat hij zijn zorgen over de situatie al “heel helder” aan Qatar heeft overgebracht. Volgens de minister heeft het land al stappen gezet om de situatie voor de arbeidsmigranten te verbeteren.

Deze week meldde een Britse krant dat bij het bouwen van onder meer de stadions voor het WK zeker 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen. “De situatie is nog niet zoals hij moet zijn”, erkent Blok. “Maar gebruik nou de gelegenheid die al die internationale blikken bieden om Qatar de goede kant op te bewegen.”

De Kamer steunde donderdag een motie van SP’er Sadet Karabulut. Ze spreekt van wantoestanden, slavernij en ernstige vormen van uitbuiting bij de bouwwerkzaamheden in de Golfstaat. Ze kreeg onder meer steun van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, SGP, 50PLUS en PVV.

Eerder deze week verklaarden Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) dat Nederland niet zou moeten deelnemen aan het toernooi. “De bodem waarop die stadions zijn gebouwd, is doordrenkt van bloed”, zei Segers in een uitzending van NOS op 3. Ook Kaag vindt dat er “een grens” moet worden getrokken. Op de vraag of Nederland geen voetballers naar het toernooi moet sturen antwoordt Blok vrijdag dat dat aan de voetballers zelf is.