1 op de 5 Nederlanders wil met vakantie na vaccinatie

Velen van ons kijken er reikhalzend naar uit: vakantie. Ook al hebben we vrije dagen gehad, het is toch anders als je het vliegtuig kan pakken naar een ver warm land of met de auto onbezorgd zonder mondkapje naar een camping in het zuiden van Europa kan. Veel Nederlanders willen graag een zomervakantie boeken, maar wachten toch liever de vaccinatie af. Voor ná de zomer wordt er wel al veel geboekt.

69 procent Nederlanders gaat met vakantie

Dit blijkt uit een onderzoek van Belvilla en DanCenter. 42 procent van de Europese deelnemers wil deze zomer met vakantie. Het corona vaccin en de vaccinatie spelen echter een belangrijke rol bij de vakantieplannen. Als we kijken naar Nederland blijkt uit het onderzoek dat we niet alleen van plan zijn om meer geld te gaan besteden aan onze vakantie, maar 69 procent geeft ook aan dat ze met vakantie zullen gaan. Slecht 8 procent is van plan om de zomervakantie dit jaar over te slaan en pas weer in 2022 nieuwe plannen te gaan maken. Dan is een vakantie in eigen land uiteraard nog een mogelijkheid.

Op reis gaat camera mee

De coronacrisis speelt een belangrijke rol in en heeft een grote impact op onze vakantieplannen. Zo ook het corona vaccin, want een op de vijf Nederlanders wil pas met vakantie als ze gevaccineerd zijn. Bij de Nederlanders is het eigen land, Duitsland en Frankrijk populair als vakantieland.

32 procent blijft in eigen land

Een vakantie binnen Europa en met de eigen auto is nog het steeds het populairst aldus het onderzoek. 32 procent van de deelnemers geeft aan in eigen land te willen blijven, terwijl 24 procent aangeeft naar een buurland te gaan. Slecht 3 procent is van plan om buiten Europa vakantie te vieren. De overheid raadt momenteel buitenlandvakanties tot in ieder geval eind maart af. Er wordt momenteel wel geboekt, maar het is vergeleken andere jaren mondjesmaat. Kortom, er is nog weinig zeker en het is nog niet duidelijk of we na 31 maart weer de onbeperkt de grens over mogen.

Vakantiehuis huren populair

Niet vreemd dus, dat toch veel mensen voor een vakantie in eigen land kiezen, zowel nu tijdens de voorjaarsvakantie, de meivakantie en de zomervakantie. Dat is wel zo veilig. Een vakantiehuis huren in Nederland of over de grens is populair. En met wie gaan we dan met vakantie? 50 procent gaat met nabije familie en 32 procent gaat met een partner. Met name de wat knussere vakantiehuizen zijn populair, maar er wordt ook gekozen voor huizen met een zwembad en een wat grotere tuin. Het is duidelijk dat mensen dit jaar wat extra geld willen uitgeven aan hun vakantie.