Minister: rotsituatie zal langer duren als terrassen opengaan

De huidige situatie met hoge besmettingscijfers zal alleen maar langer voortduren als horecaondernemers volgende week hun terrassen opengooien. Dat zei minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken vrijdag.

Een groep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep horecaondernemers deze week op om volgende week de terrassen te openen. Maar volgens Van ’t Wout zou dat onverstandig zijn. Met de versoepelingen voor het onderwijs, winkels en contactberoepen wordt er al “een bewust risico” genomen, benadrukt hij.

“Er is echt geen ruimte om meer te doen. Laten we hopen dat de cijfers zich de komende weken goed ontwikkelen, dan kunnen we 8 maart weer kijken wat kan.”

De oproep van de KHN-afdelingen kan op sympathie rekenen van een aantal burgemeesters. Zo riep de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema het kabinet op sneller de opening van terrassen toe te staan. Ze wees er daarbij op dat mensen met het mooie weer van de afgelopen dagen in grote getale naar parken trokken.

“Ik heb dat een aantal burgemeesters horen zeggen, maar het is niet verstandig”, aldus Van ’t Wout. Hij snapt de “grote irritatie” bij de horeca als je kijkt naar de drukte in parken. “Als ik dat zie denk ik ook, ‘lekker solidair’. Het is echt levensgevaarlijk, die situaties.”

De burgemeesters moeten “gewoon de wet handhaven”, zegt de minister. “Daar is minister van Justitie Ferd Grapperhaus met ze over in contact. Dat is niet leuk, maar het is wel nodig.”

En voor de horecaondernemers die overwegen open te gaan, heeft Van ’t Wout een oproep. “Besef dat je de ellende voor jezelf en anderen verlengt. Dus doe het niet.”