Vierde arrestatie in ontvoeringszaak met grote rol avondklok

In een onderzoek naar een ontvoering van een man dit weekend is een vierde verdachte aangehouden. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Breda, meldt de politie. Die wist de eerste drie verdachten en het slachtoffer eerder onder meer dankzij de avondklok op te sporen in Breda.

De politie was vrijdagavond iets voor middernacht gewaarschuwd over de ontvoering. Tijdens het onderzoek ontving de politie een melding van boa’s die een voertuig zagen staan aan de Bouvignedreef in Breda.

De boa’s wilden het voertuig controleren in verband met de avondklok, maar vonden dat de inzittenden zich verdacht gedroegen. De boa’s vermoedden dat ze onder invloed van verdovende middelen waren en schakelden de politie in.

Agenten legden een mogelijk verband met de ontvoeringszaak en kwamen direct ter plaatse om de inzittenden te controleren. Uit deze controle bleek dat een van de vier inzittenden de ontvoerde persoon was.

De overige drie personen, een 22-jarige man uit Spijkenisse, een 21-jarige man uit Rijen en een 20-jarige man uit Rotterdam, werden aangehouden. De politie vond ook een groot mes in de auto. Het voertuig en het mes zijn in beslag genomen. De politie meldde eerder te onderzoeken waarom het slachtoffer was ontvoerd. Het slachtoffer heeft geen verwondingen opgelopen en heeft aangifte gedaan.