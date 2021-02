Ombudsman ziet meer meldingen door corona

De Nationale Ombudsman heeft het aantal vragen over zaken die te maken hebben met het coronavirus de afgelopen tijd zien toenemen. Zo’n 2500 tot 3000 mensen hebben zich gemeld met “coronagerelateerde” vragen, meldde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zondag in het tv-programma Buitenhof. Dat is 10 procent van alle dingen waar de ombudsman zich mee bezighoudt.

Mensen willen bijvoorbeeld beter worden ge├»nformeerd over extra bijstand of mogelijke steunmaatregelen. Ook geven mensen aan dat ze bang zijn hun baan te verliezen en vragen zich af hoe het dan verder moet, aldus Van Zutphen. Hij kondigde aan dat er vanaf maandag een meldpunt voor zzp’ers open wordt gesteld. Van Zuthpen wil zo achterhalen of de overheid goed voor deze groep zorgt als ze in de problemen komen.