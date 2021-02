Eerste grote verkiezingsdebat van lijsttrekkers op televisie

Zes lijsttrekkers gaan in het Amsterdamse Felix Meritis zondagavond met elkaar de strijd aan in het eerste grote verkiezingsdebat op televisie. Ze gaan bij RTL live in debat over klimaat, economie, diversiteit en corona-aanpak.

Aan het debat doen Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) mee. Ze zijn gekozen op basis van hun huidige zetelaantal en de prognose van de Peilingwijzer.

Het wordt het eerste verkiezingsdebat op tv voor Hoekstra en Kaag. Ook een primeur is het feit dat het verkiezingsdebat door twee gebarentolken wordt vertaald.

De verkiezingscampagne begint op stoom te komen. Vrijdag debatteerden al dertien lijsttrekkers bij de NPO op Radio 1. Hier ging het onder meer over gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, integratie en financiƫn.

In dat radiodebat botsten onder anderen VVD-leider Rutte en CDA-voorman Hoekstra over verkiezingsbeloften en bezuinigingen. D66’er Kaag en Wilders van de PVV kregen het aan de stok over het klimaat.