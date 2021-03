Arib: geen onderzoek vanuit Tweede Kamer naar zaak-Graus

Het bestuur van de Tweede Kamer stelt geen onderzoek in naar mogelijk criminele gedragingen van PVV-Kamerlid Dion Graus. Kamervoorzitter Khadija Arib zegt dat zij noch het presidium de bevoegdheid en instrumenten heeft om de kwestie zelf te laten onderzoeken. Haar woordvoerster bevestigt berichtgeving hierover in Trouw. GroenLinks had haar opgeroepen een onderzoek te doen.

De rijksrecherche onderzoekt of Graus zijn inmiddels ex-vrouw meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn persoonlijke beveiligers. NRC berichtte daar onlangs over. Dit zou ook in het gebouw van de Tweede Kamer zijn gebeurd. Als de beschuldigingen inderdaad kloppen, dan is dit volgens Arib “verwerpelijk en onacceptabel”.

Toch ziet zij geen mogelijkheid om als Tweede Kamer hier iets mee te doen. “Er is geen werkgever-werknemer-relatie met andere Kamerleden. Bij eerdere incidenten hebben fracties of het betreffende Kamerlid zelf verantwoording afgelegd”, zegt ze in Trouw. Arib wijst erop dat Kamerfracties enkele jaren geleden hebben aangegeven dat ze zelf de eigen integriteitskwesties tegen het licht wilden houden.

“De fracties hebben eigenlijk een soort status aparte binnen de Tweede Kamer. Dat is hoe het is, maar in sommige gevallen is dat lastig. Want ieder incident dat daar voorkomt, bij welke fractie dan ook, schaadt natuurlijk het aanzien van het parlement.”