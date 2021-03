Europese toezichthouder oordeelt op 11 maart over Janssen-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam buigt zich op 11 maart over het coronavaccin van het bedrijf Janssen in Leiden. Toezichthouder EMA organiseert op die dag een buitengewone bijeenkomst van zijn comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP). Het doel is om de evaluatie over doeltreffendheid en veiligheid, indien mogelijk, af te sluiten, aldus EMA over het vaccin van Janssen, een dochter van de Amerikaanse farmagigant Johnson & Johnson.

Als het oordeel van EMA positief is, dan is de verwachting dat de Europese Commissie in Brussel kort daarop een vergunning verleent. De Europese Unie heeft afspraken met Johnson & Johnson voor de aankoop van 200 miljoen doses, met een optie voor nog eens 200 miljoen. Nederland heeft zeker ruim 11 miljoen doses besteld.