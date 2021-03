Militair (27) aangehouden om geweldsincident op marinebasis

De recherche van de Koninklijke Marechaussee heeft maandag een 27-jarige militair aangehouden na een geweldsincident op de marinebasis in Den Helder. De man zou afgelopen donderdag een andere militair tegen zijn hoofd hebben geschopt.

Het slachtoffer zou door de trap tijdelijk buiten bewustzijn zijn geweest en niet meer hebben kunnen ademhalen. Een andere aanwezige militair reanimeerde het slachtoffer, waardoor hij weer bijkwam. Later werd hij door medisch personeel verder verzorgd.

De marechaussee gaat het incident verder onderzoeken onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Het slachtoffer en de commandant van de betrokken militairen hebben aangifte gedaan. De 27-jarige militair is dinsdag in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in het onderzoek.