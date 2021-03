Enkele tientallen winkeliers Klazienaveen openen deuren

Enkele tientallen winkeliers in het Drentse Klazienaveen hebben dinsdagochtend hun winkels geopend uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Onder andere modewinkels, een sportwinkel en de lokale Bruna zijn geopend. De Hema blijft echter gesloten. Er is een gemengd beeld van open en gesloten winkels te zien in de Langestraat en de omliggende winkelstraten.

Handhavers van de gemeente Emmen, waar Klazienaveen onder valt, zullen de winkeliers in de loop van de ochtend verzoeken hun deuren weer te sluiten, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Esther Hummel van modezaak La Moda Fabrique zegt dat alle winkeliers in het centrum in een appgroep zitten en schat dat er ongeveer honderd winkeliers aan het protest meedoen. De helft van de winkels behoort overigens tot de essentiële winkels die wel open mogen. Hummel: “Veel van ons gaan ook daadwerkelijk open vandaag. We zijn solidair met elkaar.”

Volgens voorzitter Harrie van der Velde van de winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum doen zij dat omdat het water hen aan de lippen staat. “We willen geen burgeropstand, maar we moeten. We kunnen niet meer anders.”

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen trachtte eerder de winkeliers op andere gedachten te brengen. Hij kondigde wel aan te handhaven aangezien het nu nog verboden is om alle winkels onbeperkt te heropenen. “We zijn goed voorbereid, als het nodig is. Ik kan winkeliers in Klazienaveen niet meer toestaan dan ondernemers elders in het land.”

De winkeliers weten dat, maar zetten hun actie toch door. Zij riskeren een boete van 4000 euro.

Harry Omlo, franchiseondernemer van boekenketen Bruna, zegt als zelfstandig ondernemer zelf te hebben besloten open te gaan en zelf de boete te betalen. Hij en andere winkeliers hebben straatcoaches, parkeerwachters en beveiliging ingezet om alles in goede banen te leiden. “We vragen afstand te houden, we vragen mondkapjes op te doen in de winkels, we hebben desinfectiemiddelen buiten staan. Het is helemaal veilig”, verzekert Omlo.