Burgemeester: ongelooflijk dat een kerk zoiets moet meemaken

“Een laffe daad. Dit is echt verschrikkelijk. Het is ongelooflijk dat een kerk zoiets moet meemaken.” Dat zei burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel tegen RTV Rijnmond, in reactie op vuurwerk dat dinsdagochtend is afgestoken bij de Mieraskerk in zijn gemeente.

De burgemeester noemt het verbijsterend dat moet worden opgeroepen geen explosieven bij een kerk te plaatsen. Vroom zei ook dat binnen de kerk grote verslagenheid heerst. “Dit raakt veel meer mensen dan een gebouw.”

De burgemeester zei dat het “een grote uitdaging is om nu met zijn allen bij elkaar te blijven”. Hij riep mensen die met elkaar van mening verschillen op om gewoon normaal met elkaar in gesprek te gaan.

Zondag werd een verslaggever van RTV Rijnmond geschopt en geslagen toen hij bij de kerk was waar honderden mensen naar de kerkdienst kwamen. Ze negeerden daarmee de strenge coronamaatregelen van het kabinet en een oproep van het gemeentebestuur om niet naar de kerk te komen maar de eredienst online te volgen.

Voor het geweld tegen de journalist is een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden.