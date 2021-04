Nieuwkomer Van der Plas wil hele Tweede Kamer in appgroep

Kersvers Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) is het nu al zat dat zij in de krant moet lezen wat het kabinet besloten heeft over de aanpak van het coronavirus. Zij vindt dat het kabinet altijd de Tweede Kamer eerst moet informeren en stelt daarom een appgroep voor met daarin alle 150 Kamerleden.

Van der Plas noemt het “belachelijk” dat journalisten steevast eerder horen dan Kamerleden wat het kabinet tijdens het Catshuisoverleg heeft besloten. “Afgesproken is dat de Tweede Kamer eerst wordt ge├»nformeerd. En zeg niet dat dat niet kan, want we hebben daar een hele mooie tool voor, en die tool heet WhatsApp.” Zij biedt aan de appgroep desnoods zelf aan te maken. “Ik ben best goed op sociale media.”