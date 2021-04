Oppositiepartijen: geld van teststichting kan beter naar de zorg

Verschillende partijen in de Tweede Kamer begrijpen niet dat er veel geld wordt vrijgemaakt voor sneltesten maar er mogelijk wel beknibbeld moet worden op bonussen voor medewerkers in de zorg. Tijdens het coronadebat zijn vragen gesteld over de uitzonderlijke constructie die is opgetuigd om voor 1,1 miljard euro aan tests af te nemen. Zeker nu minister voor Medische Zorg Tamara van Ark de Kamer gevraagd heeft om een besluit te nemen over 720 miljoen euro aan zorgbonusgeld.

De teststraten om coronapatiĆ«nten op te sporen worden gerund door de GGD’en, maar die zijn niet bedoeld om een testbewijs te halen waarmee je bijvoorbeeld naar een evenement kan. Die moeten beschikbaar komen via het programma Testen voor toegang, van een aparte stichting. Het project kost meer dan een miljard, zei minister De Jonge van Volksgezondheid eerder. De Kamer heeft vragen over de hoogte van dat bedrag, het toezicht op de besteding van het geld en de noodzaak van zo’n kostbaar programma.

SP-leider Lilian Marijnissen kwalificeerde het programma als “commerciĆ«le prettesten voor casino’s”. Lilianne Ploumen (PvdA) noemde de stichting “een zwart gat” en Geert Wilders (PVV) vindt dat de stichting is opgericht om Nederland een testsamenleving in te rommelen. Ook andere politici, onder wie Laurens Dassen van Volt en Tunahan Kuzu van Denk, hadden vragen bij de gang van zaken. VVD en CDA merkten op dat de Kamer zelf om een testprogramma had gevraagd om de samenleving zoveel mogelijk te heropenen.