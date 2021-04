‘Privacyproblemen bij Google met CoronaMelder-apps’

CoronaMelder-apps uit meerdere landen hebben te maken met privacyproblemen door Google. Het internetbedrijf maakte een blauwdruk voor CoronaMelder-apps, die gebruikt wordt door Nederland en veel andere landen, en daar zouden de problemen in zitten, meldt het Amerikaanse techmedium The Markup.

Volgens de website kunnen apps die standaard op het besturingssysteem Android zitten bij gegevens van de CoronaMelder-apps. Het zou dan gaan om de gevoelige gezondheidsgegevens van mensen die via bluetooth contact hebben gehad met de app van iemand anders als ze bij elkaar in de buurt waren en daarna besmet zijn geraakt met het coronavirus. Die gegevens zouden enkel anoniem moeten zijn, maar lijken nu toch niet anoniem te worden opgeslagen, terwijl dat niet de bedoeling is.

Google zei eerder al er iets aan te doen, maar dat zou nog niet gebeurd zijn. De problemen zijn al een tijd bekend bij Google. Er zou nog geen misbruik zijn gemaakt van de gegevens, meldt The Markup.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kon dinsdag nog geen reactie geven op de vermeende problemen.