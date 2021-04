In de Westerstraat in Amsterdam treedt de Mobiele Eenheid (ME) van de politie op om honderden aanwezigen weg te sturen. Er zijn vechtpartijen uitgebroken en mensen houden zich niet aan de coronaregels.

Ook zijn er mensen agressief tegen handhavers, aldus een woordvoerster van burgemeester Femke Halsema. De burgemeester vraagt iedereen naar huis te gaan “en de stad netjes achter te laten”.