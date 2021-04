Rust keert terug in Amsterdam

In Amsterdam is dinsdagavond de rust teruggekeerd, nadat het eerder op de dag op veel plaatsen in de stad moest worden ingegrepen wegens drukte. Koningsdag in combinatie met het mooie weer bracht veel mensen op de been in de hoofdstad en die hielden zich niet allemaal aan de coronamaatregelen.

“Bijna iedereen is weg, afgezien van een verdwaald type. Wel worden hier en daar nog kleine feestjes gevierd op straat, maar daar treden we tegen op”, aldus een woordvoerder van de politie. Eerder op de dag veegde de politie het Vondelpark leeg en greep de Mobiele Eenheid in op de Westerstraat in de Jordaan.

Later op dinsdag maakt de gemeente Amsterdam nog gegevens bekend over aanhoudingen.

Ook in veel andere steden in Nederland moest de politie dinsdag ingrijpen. Zo werden parken gesloten en kregen mensen boetes.