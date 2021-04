Halsema doet beroep op gezond verstand terrasbezoekers

Burgemeester Femke Halsema hoopt dat mensen bij de heropening van de terrassen de coronaregels niet uit het oog zullen verliezen. “Ik begrijp het verlangen naar meer vrijheid. Maar het dringend verzoek blijft ook nu: hou je aan de regels. Hou nog even vol. Ik hoop op gezond verstand en doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Alleen zo kunnen we het verspreiden van het coronavirus tegengaan”, laat ze weten via haar woordvoerster.

Halsema heeft Koningsdag met gemengde gevoelens beleefd: “We kijken terug op een dag waar ondanks de coronaregels heel veel mensen gekozen hebben om massaal bij elkaar te komen. Het was op veel plekken te druk in de stad. De politie en ME hebben op verschillende plekken moeten ingrijpen, er was agressie en parken moesten dicht. Dat vind ik jammer en zorgelijk. Geweld tegen de politie en handhaving is onacceptabel. Maar ik heb ook voldoende plekken gezien waar de sfeer gemoedelijk was en mensen voldoende afstand hielden.”

Ook in Rotterdam gaan ze er, met het oog op de versoepelingen op woensdag, vanuit dat mensen zich aan de regels houden. “We hebben er geen zorgen over. Er zijn goede afspraken gemaakt met ondernemers, onder meer via winkeliersverenigingen”, aldus een woordvoerster van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Dinsdag, op Koningsdag, was het op sommige plekken in de Maasstad te druk en werden mensen opgeroepen er weg te blijven. Dat gebeurde onder meer in het Kralingse Bos, de Witte de Withstraat, het Noordplein en bij hotel New York op de Kop van Zuid. “We hebben mensen erop aangesproken als het te druk werd, die gaven daar gehoor aan”, aldus de woordvoerster. Volgens haar blijft dat het devies in de stad op te drukke plekken: “Mensen eerst aanspreken, dan waarschuwen als dat nodig is en bij excessen optreden.”