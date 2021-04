Grapperhaus over drukte: dit moeten we echt niet willen

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt het onbegrijpelijk dat op Koningsdag in sommige steden de ME moest worden ingezet om grote groepen mensen uiteen te drijven die zich niet aan de coronaregels hielden. “Dit moeten we echt niet willen”, zegt de bewindsman.

Mensen die ondanks dringende oproepen van burgemeesters toch de drukte opzochten, waren “helemaal verkeerd bezig”, vindt Grapperhaus. “Laten we nou alsjeblieft, nu er weer geleidelijk aan wat dingen mogelijk zijn, ons nog steeds de hoofdregels aan blijven trekken. Blijf weg uit de drukte, hou die 1,5 meter en zorg voor je hygiĆ«ne.”

Grapperhaus noemde eerder mensen die de coronaregels moedwillig overtraden, “asociaal”. Ditmaal gebruikt hij dat soort kwalificaties niet. “Grote woorden gebruiken, dat helpt misschien ook niet”, denkt hij.

De minister begrijpt dat veel mensen “aan het plafond van hun geduld” zitten. Daarom besloot het kabinet vorige week ook een risico te nemen, door al versoepelingen aan te kondigen waar de ontwikkelingen in de ziekenhuizen eigenlijk nog geen aanleiding toe gaven.

Die verlichting van de maatregelen loopt wat Grapperhaus betreft nog geen gevaar. Maar als mensen zich op terrassen en in winkels net zo gaan gedragen als op Koningsdag in sommige parken, “dan heb ik weinig spreektijd meer over om te bepleiten dat we aan de versoepelingen moeten vasthouden”.