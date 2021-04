Terras open, met gezondheidscheck en vooral blijven zitten

Verplicht reserveren, zoveel mogelijk blijven zitten, contactloos betalen, binnen plassen met een mondkapje op. Dat zijn enkele van de voorwaarden waaronder de terrassen woensdagmiddag weer open mogen. Per buitenterras geldt een maximum van vijftig mensen, zo staat op rijksoverheid.nl. Entertainment op of rond het terras is uit den boze, evenals het vieren van bruiloften en feesten.

Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht. De GGD gebruikt die info voor eventueel bron- en contactonderzoek. Aan een tafel zitten maximaal twee mensen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen onder de 12 jaar. Zitten aan een tafel is sowieso verplicht. Met kuchschermen ertussen mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter van elkaar staan. Tafeltjes mogen niet aan elkaar worden geschoven.

Blijven zitten is het devies, “verplaatsen gebeurt niet onnodig”. Bezoekers mogen alleen naar binnen voor wc- of garderobebezoek, of om te betalen. Er moet dan wel een mondkapje op.