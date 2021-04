Amsterdamse gemeenteraad stemt in met verbod op lachgas

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met een verbod op de verkoop van lachgas. Initiatiefnemers PvdA en ChristenUnie vinden dat dit “gif” niet langer verkocht mag worden in de hoofdstad. Ze lopen hiermee vooruit op een landelijk lachgasverbod, dat langer op zich laat wachten.

De partijen willen dat er een einde komt aan de verkoop van lachgas in horeca en op evenementen. GroenLinks, D66 en BIJ1 stemden tegen het voorstel. Volgens raadslid Sofyan Mbarki (PvdA) en duoraadslid Gerjan van den Heuvel (CU) wordt er steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van lachgas. Zo wijzen artsen op jongeren met hartinfarcten en dwarslaesies. Ook nam het aantal verkeersincidenten waarbij sprake was van het gebruik van het middel volgens de indieners toe van 130 in 2017 naar 1390 in 2019.

“Lachgas sloopt de levens van veel te veel jonge mensen”, aldus Mbarki. “Als gemeente moeten we daarom een norm stellen. Lachgas is als gif en gif hoort niet verkocht te worden in Amsterdam.”

Onlangs werd bekend dat een landelijk verbod vermoedelijk nog zeker een jaar op zich laat wachten, omdat de handhaving ervan veel extra werk oplevert.