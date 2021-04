Ministerie: streven blijft 1 juli iedereen een eerste prik

Volgens het ministerie van Volksgezondheid blijft “het streven” dat iedere volwassene die dat wil voor 1 juli een eerste coronaprik kan krijgen. Ook het plan om in de tweede helft van mei alle 60-plussers en mensen met een hoog medisch risico te hebben geprikt, hoeft volgens het ministerie niet te worden bijgesteld. Donderdag bleek dat deze week minder coronavaccins worden toegediend dan eerder werd verwacht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schatte eerst dat deze week 729.732 prikken gezet zouden worden, maar heeft die verwachting naar beneden bijgesteld. Op het coronadashboard van de overheid staat nu dat 649.762 mensen een dosis zullen ontvangen tussen 26 april en 2 mei. Dat zijn er 11 procent minder dan de aanvankelijke inschatting.

Uit de wekelijkse rapportage over de vaccinatiecampagne blijkt dat vorige week, tot en met zondag, bijna 634.000 prikken zijn gezet. Dat zijn er ruim 90.000 per dag. Als de laatste verwachting uitkomt, gaat het tempo momenteel dus omlaag in plaats van omhoog, zoals eigenlijk de bedoeling is.

Volgens een woordvoerster van het ministerie hebben de schommelingen op het coronadashboard te maken met de wisselende leveringen van coronavaccins. De leveringen van met name AstraZeneca vallen geregeld tegen, maar volgens de woordvoerster worden de schommelende leveringen meegenomen in de planning.

Volgens haar is de reden dat het vaccinatiecijfer donderdag ineens naar beneden werd bijgesteld vooral een technische. Gewoonlijk wordt op dinsdag de prognose voor de week op het dashboard gepubliceerd, maar dat ging deze week niet omdat het die dag Koningsdag was. Woensdag was het RIVM druk met het herstellen van een “programmeerfout” van eerder deze maand, waardoor het aantal gezette vaccinaties met 220.000 moest worden bijgesteld. Daarom kon het aantal geschatte prikken voor komende week pas donderdag worden bijgesteld, aldus het ministerie. Volgens het RIVM zelf heeft de aanpassing van donderdag overigens wel degelijk te maken met tegenvallende leveringen.

Deze week verwacht Nederland een uitzonderlijk grote levering vaccins, zo’n 1,4 miljoen in totaal. Ook komende tijd blijft de levering van met name Pfizer/BioNTech hoog. Daardoor zal het vaccinatiecijfer aankomende tijd volgens het ministerie flink stijgen.