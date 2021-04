Grapperhaus wil met OM-baas praten over NCTV

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat in gesprek met OM-baas Gerrit van der Burg over het contact tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Aanleiding is een artikel in NRC, waarin de krant schrijft dat het OM niet te spreken is over pogingen van de NCTV om invloed uit te oefenen op strafzaken. Tegen NRC noemt een OM-woordvoerder het ongepast.

Een woordvoerder van Grapperhaus laat weten dat deze signalen van het OM niet bekend zijn bij de minister. De bewindsman wil eerst rechtstreeks van Van der Burg horen wat is voorgevallen, voor hij inhoudelijk reageert op het verhaal in NRC.

Grapperhaus zegde eerder deze maand al een brief toe aan de Kamer over de bevoegdheden van de NCTV, nadat NRC had onthuld dat de NCTV in strijd handelde met privacywetgeving. Die brief komt na het meireces. Daarin zal de uitkomst van het gesprek met Van der Burg worden meegenomen.