Van Dissel ziet nog veel onzekerheden rondom corona

RIVM-directeur Jaap van Dissel maakt zich zorgen dat het weer misgaat met het coronavirus, ondanks de afnemende besmettingscijfers. “We moeten nog wat verder zijn voordat het sein brandmeester is”, zei Van Dissel die maandag een wetenschapsprijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in ontvangst nam. Hij kreeg de Akademiepenning voor zijn rol bij de bestrijding van Covid-19.

Volgens hem zijn er nog een hele hoop vragen over hoe het de komende jaren verder gaat met corona in Nederland. “Moeten we misschien toch nog een keer extra vaccineren? We hebben nu een hele hoge vaccinatiegraad, dat is heel erg mooi maar houden we die vast? Moeten kinderen, jonge adolescenten, ook gevaccineerd gaan worden?”, vraagt de hoogleraar zich af.

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zei in een lezing tijdens de uitreiking dat het onwaarschijnlijk is dat het coronavirus helemaal gaat verdwijnen. “In theorie zou het kunnen als je de meest effectieve vaccins wereldwijd in een klap zou kunnen toedienen. Dan zou je de circulatie van dit virus kunnen onderbreken. Maar praktisch gezien denk ik niet dat dit realistisch is”, aldus Koopmans.

Ze wijst er ook op dat de mogelijkheden om het virus in te dammen wereldwijd sterk uiteen lopen. Zo kunnen Australië en Nieuw-Zeeland zich als eilanden beter afschermen. “In Nederland is dat heel wat lastiger. Als we Nederland zouden afsluiten is de vraag op welke manier, hoe hou je dat vol en hoe ga je dan weer open. En hoe ga je om met vaccinatiebereidheid”, aldus de viroloog.

“Het hangt dus erg af van waar je zit. Als je denkt aan vaccineren in Ethiopië van boven de vijftien jaar, dan heb je het over 60 procent van de bevolking. De groep die daaronder zit is zo groot dat je ook kinderen zou moeten vaccineren”, vertelt de viroloog.