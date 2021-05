Derde verdachte fataal schietincident Amsterdam blijft vast

De derde verdachte die vastzit voor betrokkenheid bij een schietincident in de Amsterdamse Maassluisstraat blijft langer vast zitten in volledige beperkingen. Dat heeft de rechter-commissaris bij de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het incident op 16 mei kostte de 27-jarige Ayla Mintjes het leven.

De verdachte uit Amsterdam werd afgelopen donderdag aangehouden. Hij zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de verdenkingen tegen hem is nog niets bekendgemaakt.

Eerder arresteerde de politie al een 20-jarige man en een tweede verdachte, van wie de identiteit nog niet is bekendgemaakt. Ook over hun rol is nog niets bekend.

In de straat in de wijk Nieuw-West werd zondag 16 mei een auto met twee inzittenden onder vuur genomen. Mintjes, die achter het stuur zat, raakte gewond maar reed door. Ze stierf later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De bijrijder bleef ongedeerd. De twee schutters, die gebruikmaakten van automatische vuurwapens, gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. Die auto werd bestuurd door een derde verdachte. In de August Vermeylenstraat in West werd later een bestelauto in brand gestoken.

De Telegraaf meldde eerder dat de wilde beschieting mogelijk verband houdt met een hoogopgelopen conflict binnen de organisatie van coca├»nekopstuk Roger ‘Piet Costa’ P. Volgens bronnen van de krant was de aanslag een vergelding voor de liquidatie van een handlanger van P. en hadden de daders het gemunt op de vriend van Mintjes.