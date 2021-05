Geen enkele coronapatiënt hoefde te worden verplaatst

Ziekenhuizen hoefden in de afgelopen 24 uur geen enkele coronapatiënt over te laten brengen naar een ander deel van het land. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de afgelopen dagen waren ook al nauwelijks coronapatiënten verplaatst naar andere regio’s. Op zondag meldde het LCPS drie verplaatsingen, op vrijdag en zaterdag één. De regio’s konden de zorg voor de patiënten zelf afhandelen.

De laatste keer dat het LCPS niemand verplaatste, was op 8 en 9 februari. Toen besloot het centrum om alle coronapatiënten binnen te houden vanwege extreem winterweer. Helikopters konden niet vliegen en de speciale corona-ambulances en -bussen konden de weg niet op.

De coronadruk op de ziekenhuizen wordt met de dag minder. In een maand tijd is het totale aantal opgenomen coronapatiënten ongeveer gehalveerd, van 2706 op 30 april naar 1327 op maandag. Dat blijft voorlopig ook dalen, want steeds minder coronapatiënten belanden in een ziekenhuis. Afgelopen etmaal zijn 65 nieuwe patiënten opgenomen op een intensive care of verpleegafdeling. Dat is het laagste aantal sinds oktober, toen het LCPS begon met het delen van die gegevens. Doordat de ziekenhuizen minder coronapatiënten hoeven te behandelen, komen er bedden, artsen en verpleegkundigen vrij voor mensen met andere aandoeningen. Daardoor kan die reguliere zorg, die de afgelopen maanden was teruggeschroefd, worden opgevoerd en kan de zorg beginnen met het inhalen van de achterstanden.

Het LCPS werd vorig jaar opgericht. Het centrum moet ervoor zorgen dat de zorg voor coronapatiënten gelijkmatig wordt verdeeld over de ziekenhuizen. Dan kan het gebeuren dat iemand vanuit een druk ziekenhuis in Rotterdam wordt overgebracht naar Groningen, waar nog plek is. Meer dan 4000 mensen zijn zo verplaatst naar andere delen van het land, of naar ziekenhuizen net over de grens in Duitsland.