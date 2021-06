Iets meer nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal iets toegenomen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 2803 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, 222 meer vergeleken met een dag eerder. Ten opzichte van vorige week donderdag is er echter sprake van een daling met 577.

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is ook weer iets verder gedaald. In de afgelopen zeven dagen kwamen er 19.751 nieuwe coronagevallen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Gemiddeld komt dit neer op 2822 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste aantal sinds eind september vorig jaar.