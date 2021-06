Jarenlange celstraffen geëist voor flatexplosie in Groningen

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot zes jaar tegen drie mensen voor de flatexplosie op 1 mei vorig jaar in de stad Groningen. Het trio zou bezig zijn geweest met het voorbereiden van een plofkraak.

De achtergevel van het appartement van verdachte William M. (28) werd weggeblazen. Vier flatwoningen werden onbewoonbaar verklaard. M. en zijn vriendin raakten gewond. Verder hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. “Een wonder”, aldus het OM.

Eerst werd gedacht aan een gasexplosie, mede op aangeven van M. Op 2 mei werd bij M. 400 gram van de explosieve stof TATP en 900 gram ammoniumnitraat gevonden. De TATP lag onder zijn bed en in een kast.

Verder bevonden zich in de woning recepten voor TATP en diverse materialen die gebruikt worden bij plofkraken. Op een aangetroffen laptop stonden instructies voor het opblazen van een geldautomaat in een map met de titel ‘knalfeest’.

Volgens het OM is er midden in de woonwijk Beijum een levensgevaarlijke situatie gecreëerd. “TATP is een zeer instabiele springstof die spontaan kan ontploffen”, aldus de officier van justitie. “Negen keer gaat het goed, de tiende keer is het mis. De woning was een bomlab.”

De vriendin van M., Lavinia B. (21) en zijn maat Killian B. (28) zouden ook betrokken zijn geweest. Zij hadden een sleutel van de woning van M. en gebruikten zijn laptop. Ook van hen werd DNA aangetroffen op materialen. Het OM eist tegen M. en Killian B. zes jaar cel. De rol van de vrouw was volgens de aanklager kleiner. Tegen haar eist het OM drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Het drietal ontkent alles en wijst veelvuldig naar elkaar. De rechtbank in Groningen doet over een maand uitspraak.