Halsema: geen signalen dat Satudarah nog actief is in de stad

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zegt geen informatie te hebben dat de verboden motorclub Satudarah in georganiseerd verband nog actief is in de stad. Ze reageerde hiermee op vragen van de ChristenUnie in de gemeenteraad over de massale opkomst bij de uitvaart van Satudarah-kopstuk Etous Belserang afgelopen dinsdag, waarbij veel motorrijders aanwezig waren. Volgens Halsema monitort de politie Amsterdam continu of en in welke mate motorclubs actief zijn.

“Ook wij hebben kunnen zien dat de uitvaart heel veel bezoekers trok”, aldus de burgemeester. “Uit heel Nederland en zelfs uit het buitenland, van nogal diverse pluimage. Er waren bijvoorbeeld ook veel supporters van de harde kern van Ajax aanwezig.”

Veel van hen waren gekleed in zwart met geel, de kleuren van de motorclub. Op voorhand was gemeld dat het niet was toegestaan de zogeheten colors (clubhesjes) te dragen. “Daar heeft men zich aan gehouden”, zei Halsema. “Ik begrijp dat de kleuren geel en zwart de associatie oproepen met de verboden organisatie, maar de kleuren zijn op zichzelf niet verboden.”

De driehoek van politie, gemeente en Openbaar Ministerie heeft de uitvaart de hele dag gevolgd vanaf het politiebureau. Rondom het uitvaartcentrum en de begraafplaats was een forse politiemacht op de been. Ook golden er extra veiligheidsmaatregelen. Zo is volgens Halsema op het pad richting begraafplaats Zorgvlied preventief gefouilleerd. “Daar hebben we ook aardig wat in beslag genomen, wat niet wegneemt dat mensen in de buurt fakkels verborgen hadden.” Volgens een woordvoerder zijn 110 fakkels en 50 stuks zwaar vuurwerk in beslaggenomen.

Belserang, die een prominent lid was van Satudarah, overleed vorige week op 46-jarige leeftijd naar verluidt aan hartfalen.

De Hoge Raad ging vorig jaar mee in het besluit van het gerechtshof in Den Haag om Satudarah te verbieden. Inmiddels zijn ook motorclubs Hells Angels, No Surrender en Caloh Wagoh verboden. Het OM ziet de clubs als criminele broeinesten en daarmee als een gevaar voor de openbare orde.