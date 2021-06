Hoekstra valt Wilders aan over kwestie-Graus in verhit debat

CDA-fractievoorzitter Wopke Hoekstra heeft PVV-leider Geert Wilders aangevallen op zijn behandeling van de affaire rond PVV-Kamerlid Dion Graus. Die wordt beschuldigd van seksueel wangedrag jegens twee PVV-fractiemedewerkers. Hoekstra wilde van Wilders weten of hij Graus in een sms heeft laten weten hem te steunen in de kwestie. Verder noemde hij de PVV, dat geen leden heeft, een “antidemocratische” partij. Ook bracht hij Wilders’ eerdere uitspraken over het “nepparlement” in herinnering.

Wilders reageerde niet op de vraag over de sms. “Het is een interne zaak, dat gaat u geen bal aan.” Hij vindt dat Hoekstra zich moet verantwoorden voor kabinetshandelen, bijvoorbeeld als het gaat om het terughalen van IS-vrouwen zoals Ilham B. Volgens Wilders wordt “dat alleen maar erger” als er na de formatie twee linkse partijen in een coalitie zitten.

Hoekstra vindt het “een bange” reactie van Wilders. “U durft niet te reageren op de sms, u durft niet te reageren op het nepparlement, u durft niet te reageren op het ondemocratische gehalte van uw partij. Het is bij uw partij een grote puinhoop.”

De gemoederen in het debat liepen al hoog op in de aanloop naar Hoekstra’s inbreng. Wilders noemde GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht “een moslimextremist” vanwege haar eerdere banden met Femyso. Die organisatie heeft volgens experts banden met de Moslim Broederschap. Het kwam hem op een berisping van Kamervoorzitter Vera Bergkamp te staan.

Daarna beschuldigde hij D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag ervan te sympathiseren met terroristen, onder meer doordat ze als minister financiĆ«le steun zou hebben verleend aan terroristische Palestijnse organisaties. Een woedende Kaag noemde de beschuldigingen “verachtelijk”. “U weet niet wat u doet met de integriteit en levens van mensen. U zult kelderen in de peilingen, u verdient het niet.” VVD-leider Mark Rutte had Wilders eerder in het debat al aangesproken op zijn opmerkingen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde de uitspraken over Bouchallikht “onacceptabel”. Hij vindt dat Wilders eerst orde op zaken moet stellen in zijn eigen fractie wat betreft Graus. Later in het debat hekelde Klaver de “vertoning” door Wilders. “Dit is niet de grote Geert Wilders-show, wie het leukste kan debatteren, wie het meest spitsvondig is of het agressiefst kan zijn.”