Hoekstra: linkse partijen samen in ‘betonnen zwemvest’

CDA-leider Wopke Hoekstra benadrukt dat hij de PvdA noch GroenLinks uitsluit als samenwerkingspartner, maar niet met beide partijen in een kabinet wil. “Ik had graag gewild dat deze twee partijen niet samen een betonnen zwemvest hadden aangedaan”, zei hij tijdens het Kamerdebat over het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer.

PvdA-leider Lilianne Ploumen verweet Hoekstra dat hij de linkse partijen uitsluit, zoals hij dat ook doet met de PVV en Forum voor Democratie. Maar dat beeld is volgens de CDA-leider onjuist. Ondanks de verkiezingsnederlaag in maart is het CDA volgens hem bereid samenwerking met een “breed palet aan partijen” te verkennen. De PvdA en GroenLinks horen daar “nadrukkelijk” bij, hoewel de CDA-leider grote inhoudelijke verschillen ziet.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver heeft weinig begrip voor de weigering van CDA en VVD om met D66 en de linkse partijen om tafel te gaan. Hij vindt dat meer vaart moet worden gemaakt, gezien de grote problemen die moeten worden opgelost. “Ik weet niet of we eruit komen, want de verschillen zijn groot”, zegt hij. “Maar je moet het op zijn minst proberen.”

Klaver wijst ook op de crisis waarin het CDA verkeert door het vertrek van Pieter Omtzigt, en zet vraagtekens bij de stabiliteit van de christendemocratische partij. “Juist in deze tijd goed om te zoeken naar heel breed draagvlak”, vindt hij.

Net als VVD-leider Mark Rutte zegt Hoekstra met zo min mogelijk partijen een coalitie te willen smeden die toch over een meerderheid in de Tweede Kamer beschikt. Maar daardoor, en doordat PvdA en GroenLinks elkaar niet los willen laten, zit de kabinetsformatie muurvast.