Voorzitter Europese Raad: veel sterkte aan gezin De Vries

Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad wenst de familie van de neergeschoten misdaadjournalist Peter R. de Vries veel sterkte en spreekt zich op Twitter uit voor de persvrijheid. “Heel veel sterkte en moed aan de familie en vrienden van #peterdevries”, schrijft hij op Twitter.

In een bericht, deels in het Nederlands en deels in het Engels, laat Michel weten “onophoudelijk” te zullen doorgaan met de verdediging van de persvrijheid. “Dit is een misdaad tegen de journalistiek en een aanval op de waarden van de democratie en de wet”, meent de voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders en staatshoofden.

Ook Eurocommissarissen en EuroparlementariĆ«rs hebben hun medeleven met De Vries betuigd en benadrukken dat journalisten zonder zorgen hun werk moeten kunnen doen. Parlementsvoorzitter David Sassoli, zelf oud-journalist, is “geschokt” en verzekert dat zijn gedachten “en die van het hele parlement bij De Vries en zijn geliefden zijn. De pers is de ruggengraat van de democratie. Aanvallen op journalisten zijn aanvallen op ons allemaal.”

Het nieuws uit Nederland was het eerste dat woensdag aan de orde kwam in de zitting van het Europees Parlement. Onder andere D66-EuroparlementariĆ«r Sophie in ’t Veld vroeg er aandacht voor.