Hoofdredacteuren geschokt door aanslag op Peter R. de Vries

Het Genootschap van Hoofdredacteuren is “sprakeloos en geschokt” door de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De organisatie leeft mee met de familie, vrienden en directe collega’s van De Vries. Dinsdagavond werd hij in het centrum van Amsterdam neergeschoten.

“De precieze achtergrond van deze laffe aanslag is nog onbekend, maar dit kan niet anders worden gezien dan als ook een aanslag op de journalistiek, de persvrijheid en daarmee op de rechtsstaat”, luidt de verklaring. “Het Genootschap zal zich blijven inzetten voor de veiligheid van journalisten en voor het vrije woord. Daarbij gaat het zeker ook over de dagelijkse aanvallen op de journalistiek in het algemeen.”

De organisatie wenst familie en vrienden van de “dappere en eigenzinnige” De Vries heel veel sterkte.