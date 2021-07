Aankomende astronaut Daemen: ruimte is de ultieme droom

De 18-jarige Nederlander Oliver Daemen, die dinsdag meegaat op een toeristische vlucht naar de ruimte, verwacht dat hij na de landing sprakeloos zal zijn. “Het is de ultieme droom voor zo veel mensen om naar de ruimte te gaan”, zegt de Brabander in een filmpje op het Instagram-profiel van Jeff Bezos. De Amazon-topman, de rijkste mens op aarde, is de drijvende kracht achter de vlucht en is ook één van de passagiers.

Daemen zegt dat hij als kind veel naar de serie Thunderbirds keek, en dat dat zijn eerste ervaring met de ruimte is. Hij zegt dat hij een verantwoordelijkheid voelt om mensen te interesseren voor ruimtevaart en wetenschap.

Bezos maakte vorige week bekend dat Daemen mee mag op de vlucht. Het plekje aan boord werd voor enkele tientallen miljoenen verkocht aan een hoogste bieder op een veiling, maar die persoon bleek niet te kunnen. Daarom viel de keus op Daemen als vervanger.

De raket met Daemen moet dinsdag rond 15.00 uur Nederlandse tijd opstijgen vanuit het westen van Texas. Daarna gaat hij naar ruim 100 kilometer hoogte. Daemen en de anderen zijn gewichtloos en zien de sterren, de rand van de dampkring en de kromming van de aarde. Na een paar minuten keren ze terug naar het aardoppervlak. Ze gaan niet hoog genoeg en niet snel genoeg om in een baan rond de aarde te komen.

Zodra het vaartuig de dampkring verlaat, is Daemen de jongste astronaut ooit. Ook is hij dan de vierde geboren Nederlander die in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers. Na terugkeer op aarde wil hij in Utrecht natuurkunde gaan sturen.

Naast Daemen en Bezos zitten nog twee andere mensen aan boord van het vliegtuig. Een van hen is Bezos’ broer Mark, de ander is de 82-jarige Wally Funk. Zij wordt na lancering de oudste mens die ooit in de ruimte is geweest. Funk maakte in de jaren zestig deel uit van de eerste lichting vrouwelijke astronauten van de Verenigde Staten, maar niemand van hen ging ooit de ruimte in.

Bezos wil vluchten naar de rand van de dampkring verkopen. Hij heeft daarom het bedrijf Blue Origin opgericht, dat een speciale raket daarvoor heeft ontwikkeld, de New Shepard. Die is al een paar keer getest zonder mensen aan boord en voert dinsdag zijn eerste bemande vlucht uit. Bezos is verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd met andere multimiljardairs als Richard Branson (Virgin Galactic) en Elon Musk (SpaceX), die zich ook op ruimtetoerisme hebben gestort.