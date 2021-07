KHN: honderden bedrijven hebben waterschade en verlies van omzet

Honderden horecabedrijven in Zuid-Limburg hebben waterschade opgelopen na het noodweer van vorige week. Daarbij zijn panden beschadigd en voorraden verloren gegaan, meldt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Doordat de ondernemers hun zaken in veel gevallen niet direct weer kunnen openen, zorgt de schade voor verder verlies van omzet.

“Deze ramp zal voor de rest van de zomer consequenties hebben voor de horeca in Limburg”, zegt een woordvoerster van KHN. “Het gaat om herstel en opbouw van getroffen bedrijven, maar ook om meer annuleringen en lagere omzet door het wegblijven van toeristen.” Volgens de brancheorganisatie hadden veel bedrijven het al moeilijk door de gevolgen van de coronacrisis.

Limburgse ondernemers die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen een beroep doen op de bestaande coronaregelingen. Er wordt bij de toepassing van de regelingen niet gekeken naar de oorzaak van het omzetverlies, zei demissionair premier Mark Rutte maandag na kabinetsoverleg over de coronacrisis. Het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

“Het is een stapje in de goede richting, maar tijdens de coronacrisis schoot deze steun voor ondernemers al tekort. En ook nu wordt met de NOW en TVL de schade niet 100 procent vergoed”, aldus KHN. Reserves zijn er volgens de branchevereniging niet meer in de sector. “Het kabinet kan de consequenties van deze ramp dus niet zo makkelijk onder de coronasteunmaatregelen schuiven, uiteindelijk is er meer financiĆ«le steun voor deze ondernemers nodig.”

Ook bierbrouwer Gulpener merkt dat veel horecaondernemers in de regio zijn getroffen. “Verschrikkelijk voor die bedrijven, die al maanden dicht zijn geweest”, zegt een woordvoerster. Het bedrijf zelf kon afgelopen donderdag een deel van de dag geen fusten en flessen vullen omdat het elektriciteitsnet instabiel was. De waterschade bij de brouwer uit Gulpen “viel gelukkig mee”, aldus de zegsvrouw. “We hebben twee dagen schoongemaakt in het magazijn dat onder water heeft gestaan. De schade is beperkt gebleven.”